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У Габунии появился последователь

17:31
  • пятница
  • 12 июля 2019

На этот раз нецензурная брань полилась с Украины

Стоило поутихнуть шумихе вокруг речи грузинского тележурналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, как на Украине аналогичное выступление позволил себе местный ведущий. Это Артем Овдиенко, и он является сотрудником "24 канала".
Обматеривший Путина журналист лишился работы

Обращение он опубликовал на своей станице в Facebook. Видеозапись сделана в студии телеканала, однако логотипа компании на экране не было. Он, как и Габуния, позволил себе нецензурные выражения на русском языке и тоже оскорбительно отозвался о российском лидере. Также он перечислил все бедствия, которые произошли в России за последние месяцы.

В конце своего спича Овдиенко анонсировал телемост между "24 каналом", а также грузинским "Рустави 2". Эту запись телеведущий сопроводил записью "Как выбить у руководства отпуск за свой счет", пишет URA.RU.

Ранее разгорелся настоящий скандал в связи с выступлением телеведущего Георгия Габунии на грузинском телеканале "Рустави-2". За нецензурную брань его отстранили на два месяца. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал журналиста "мразью и подонком".

Сам президент России Владимир Путин, к которому обращался Габуния, решил, что возбуждение уголовного дела в отношении журналиста об оскорблении власти нецелесообразно. По его словам, ведущий грузинского канала просто "вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто".

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