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Медведев отправит чиновников на зону

18:11
  • пятница
  • 12 июля 2019

Премьер пригрозил тюрьмой представителям власти, попавшимся на махинациях

Дмитрий Медведев предложил отправлять в тюрьму чиновников, которые попались на махинациях, связанных с торгами по госконтрактам. Премьер-министр считает, что административной ответственности для таких людей мало.

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Медведев уверен, что ужесточение наказания "для кого-то станет наукой", и отметил, что всякий, кто подписывает документы с нарушениями, должен понимать, что за ним "придут и он будет сидеть при всех царях". Как пишет URA.RU, об этом председатель правительства России сообщил на встрече по нацпроектам.

Премьер также уверен, что штрафовать фирмы-однодневки смысла нет, поскольку в любом случае "торги полетят" из-за махинаций.

Ранее в июле Медведев взбодрил губернаторов, призвав регионы активнее работать над нацпроектами.

Видео: Медведев взбодрил губернаторов

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