"Помереть должен был": Березин рассказал о борьбе с опухолью

По его словам, он уже должен был умереть

Известный телеведущий Владимир Березин рассказал о том, как боролся с опухолью, возникшей в позвоночнике. Ее обнаружили врачи, к которым он пришел, когда почувствовал недомогание.

По его словам, консилиум долго решал, что это - доброкачественная опухоль, или злокачественная. Нужно было время, чтобы точно это установить. В это время один из знакомых посоветовал телезвезде обратиться к девушке по имени Маргарита, которая могла помочь быстрее поставить диагноз.

"Узнал ее в тот самый момент, когда я помереть должен был", – сказал диктор в гостях у телеведущего Бориса Корчевникова в ток-шоу "Судьба человека".

Березин, придя к девушке, достал кипы документов после госпиталя и результаты обследований. Но она попросила его положить их в коридоре. Вместо этого Маргарита подошла к ведущему, внимательно посмотрела на него со спины и сказала, что у него гемангиома – доброкачественная опухоль. После этого она предложила ему полечиться у нее, пишет "Дни.ру".

При этом звезда подчеркнула, что Маргариту нельзя назвать экстрасенсом. "Это человек, у которого феномен третьего глаза. Она просто видит, что у тебя внутри ", - отметил Березин. По его словам, если бы не гемангиома стала причиной смерти, от он бы скончался от проблем с сердцем.

От традиционных методов лечения Владимир Березин не отказался. Но воспользовался и предложением новой знакомой. Теперь 62-летний диктор называет ее второй дочерью. Он даже принял спасительницу в свою семью.

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