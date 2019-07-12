Дом родителей Зеленского заминировали

В пятницу президент должен был их навестить

Неизвестные сообщили о минировании многоквартирного дома в Кривом Роге, где живут родители Владимира Зеленского. Об этом сообщают местные СМИ.

Владимир Зеленский должен в пятницу приехать в Кривой Рог. В день визита город накрыла волна сообщений о минировании. Злоумышленники заявили о якобы заложенных бомбах в больницах, детских садах, торговых центрах и в доме родителей президента. Как отмечает издание 1tv.kr.ua, под угрозой оказались все объекты инфраструктуры города.

Полиция оперативно проверила все сообщения. В доме Зеленских никаких взрывных устройств не нашли. По данным Страна.ua, президент Украины должен был заехать домой в пятницу.