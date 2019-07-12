Пролежавшего неделю у больницы пенсионера спасло чудо

Дедушку нашли в бессознательном состоянии

В Башкирии пенсионер неделю пролежал в 500 метрах от больницы после того, как ему отказали в госпитализации. Дедушку в бессознательном состоянии нашли волонтеры.

Согласно версии сотрудников "Лиза Алерт", 2 июля 67-летнего мужчину на машине скорой помощи привезли в больницу. На месте ему отказали в госпитализации и отправили одного домой. По пути дедушке стало плохо – он упал в мокрую траву и пролежал там до 8 июля, пока его случайным образом не обнаружили волонтеры, которые как раз работали по заявке о его пропаже.

По данным волонтерской организации, несмотря на то, что Николай Акимов лежал совсем рядом от больницы и пытался докричаться до людей, целую неделю никто так и не пришел ему на помощь.

Альтернативной версией произошедшего поделился главный врач больницы Сергей Иванов. Руководитель медучреждения сообщил, что поступивший 2 июля пациент был обследован и ему оказали медпомощь. Показаний для госпитализации не было, после чего он самостоятельно ушел. Проводится служебное расследование, уточнил Иванов.

В настоящий момент пенсионер находится в больнице №1 города Октябрьский. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Как пишет URA.RU, инцидент прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. "Отмалчиваться в подобной ситуации недопустимо. Если действительно имело место недобросовестное исполнение обязанностей, виновные должны понести соответствующее наказание", - отреагировал он.

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