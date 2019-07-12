Украинского военного посадили за убийство итальянца и россиянина в Донбассе

Боец добровольческого батальона получил 24 года тюрьмы

В Италии приговорён к тюремному сроку боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив. У него двойное гражданство. Суд итальянского города Павия вынес решение о его виновности в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли, который был убит в Донбассе в мае 2014 года. Вместе с ним под обстрелом украинцев погиб и российский переводчик Андрей Миронов.

Процесс по делу Виталия Маркива местные СМИ уже назвали одним из самых громких дел Италии. В пятницу суд поставил в нем точку. Боец украинского добробата признан виновен в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в Донбассе.

"Маркив Виталий по совокупности статей обвинения приговаривается к 24 годам тюрьмы в соответствии с процессуальным кодексом Италии", - говорится в решении суда.

Прокурор просил приговорить Маркива к 17 годам заключения, учитывая возраст и хорошее поведение. Но судья не убавила ни дня от того срока, который определяется в статьях, вменяемых бывшему заместителю командира взвода батальона Нацгвардии Украины.

Виталий Маркив со своим подразделением весной 2014 года занимал позиции на горе Карачун на окраине Славянска. 24 мая там были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик, российский гражданин Андрей Миронов. Их автомобиль был обстрелян из миномета. Итальянская газета "Республика" в 2017 году опубликовала последние фотографии Роккели. Журналисты снимали поезд, захваченный украинскими военными, а затем по ним открыли прицельный огонь. В материалах дела есть показания Уильяма Роглона - французского фотокорреспондента, он тоже был там и выжил после обстрела

"Мы увидели на улице человека в штатском, который сказал, чтобы мы уходили, потому что там находятся военные. Миронов ответил: "Ладно", и мы гуськом отправились обратно, к автомобилю. Прошло 5-6 секунд, и мы услышали палящие по нам автоматные очереди. Начались выстрелы из гранатомета. Одна граната попала в машину, и мы поняли, что они целились именно в неё. Третий выстрел попал между водителем такси, Андреа и Андреем, для них обоих он оказался смертельным", - рассказывал фоторепортер.

Обвинение утверждало, что командовал обстрелом именно Виталий Маркив. Так случилось, что у него два гражданства - украинское и итальянское, как и у убитого журналиста. Через три года после громкого убийства Маркив был задержан в аэропорту Болоньи. Украинские власти все это время твердили о неком несчастном случае, что группу репортеров якобы могли обстрелять ополченцы, и что минометов у бойцов добробатов не было. Но изученные следствием факты подтверждают - это было преднамеренное убийство. Замять дело в европейском суде не помог не визит украинского министра внутренних дел Арсена Авакова в Италию , ни регулярные акции в поддержку Маркива украинской диаспорой. Они и на это раз пришли в суд большим коллективом и в вышиванках.

Теперь с украинской стороны уже начинает звучать критика в адрес итальянского правосудия. И это при то, что, по сути, Маркив вообще воевал в Донбассе незаконно. Батальон имени Кульчицкого был как раз первым незаконным вооруженным формированием, который фактически прямо с Майдана отправился на юго-восток. С разрешения власти тогда националистам прощалось всё, в том числе и убийства. Теперь европейский суд показал, что за сделанное рано или поздно придется отвечать.

Пётр Вершинин. Дмитрий Андрианов. "ТВ Центр".