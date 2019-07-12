ОЗХО скрывает правду о постановке химатаки в Сирии

Российские и британские эксперты обнаружили множество несостыковок в докладе организации

Дамаск призвал Организацию по запрещению химоружия пересмотреть выводы, сделанные по инциденту в сирийском городе Дума. В апреле прошлого года о якобы химатаке на мирных жителей сообщили так называемые "Белые каски". В применении отравляющих веществ обвинили сирийские власти. Новое расследование показало, что вся эта история была от начала и до конца сфабрикована. Доказательства этому представила в Гааге Россия.

Интервью с жителем сирийской Думы. В его дом 7 апреля 2018 года якобы попал снаряд с хлором. Как утверждается в официальном докладе Организации по запрещению химоружия, погибли десятки человек.

- Вы узнаете кого это из этих людей? Они были вашими соседями? - Нет, я их не знаю.

Жильцы домов, оказавшихся в центре предполагаемой химатаки, не знают никого из погибших. А сами, хоть и находились в квартирах, почему-то никак не пострадали от смертельного газа. Десятки подобных свидетельств в Думе собрала команда российских независимых экспертов. Вывод, к которому пришли, один.

"С уверенностью в 100% можно говорить, что это фальшивка. Фальшивка и инцидент, который был в госпитале в Думе, это мы расследовали в прошлом году. И те данные, которые мы получили сейчас - они 100% говорят, что это фальшивка", - заявил директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

Все опрошенные командой Максима Григорьева люди живут в Думе до сих пор. И проверить их слова несложно. Но миссия ОЗХО, которая занималась расследованием инцидента на месте, не потрудилась поговорить с очевидцами. Руководитель группы, как выяснилось, вообще пробыл на территории Сирии несколько часов и сразу же уехал в соседнее государство. Как можно качественно проводить сбор данных в таких условиях - вопрос.

Вопросов к опубликованному в марте докладу экспертной группы ОЗХО с каждым днем становится только больше. Эксперты уверяют, что обнаружили хлор во взятых в месте предполагаемой химатаки пробах, но отказываются опубликовать техническую часть исследований. Полагают, что баллоны были сброшены с воздуха, но не могут установить траектории. Теперь выясняется - с выводами доклада ОЗХО не согласны как минимум двое сотрудников миссии, работавшей в Думе.

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В мае в широкий доступ попал отчет одного из экспертов. Йен Хендерсон полагает, баллоны с хлором принесли в здание. Но никак не сбросили с воздуха. А отверстия в крыше, которые выдавали за доказательства применения военной авиации - результат артиллерийского обстрела или попадания мины. И обо всем этом расследователям из Гааги не раз говорили и сирийские власти.

Вот один из примеров: сирийские военные обнаружили в домах, находившихся под контролем террористов, два баллона абсолютно идентичных тем, что находились в месте предполагаемой химатаки. Но эти данные так и не были приобщены к материалам расследования.

С тем, что атака - фейк и постановка - согласилась и группа независимых британских ученых. Российское представительство при организации уже потребовало от руководства ОЗХО опросить трех экспертов, подписавшихся под докладом по Думе.

"Три против десяти, против 15, против 20 - разве это ситуация, с которой можно мириться? Надо еще раз понять, что произошло и еще раз посмотреть на выводы этого доклада", - уверен постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

Все видеоматериалы с новыми показаниями свидетелей теперь будут тоже переданы в ОЗХО. Но пока там активно готовятся к новой миссии. Организация должна будет назвать виновных в предполагаемой химатаке на основе того самого опубликованного в марте экспертного заключения. С несостыковками в нем в ОЗХО разобрались, фактически вынудив Йена Хендерсона покинуть организацию. Против ученого теперь начато служебное расследование из-за утечки данных, которые никогда не должны были стать публичными.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра".

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