Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности

Замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник сообщил, что столичные власти предупреждают организаторов запланированной "встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму" об ответственности за участие в несанкционированной акции. Она должна состояться 14 июля.

"В социальных сетях распространяется информация о проведении в воскресенье 14 июля группой кандидатов в депутаты Мосгордумы "встречи с избирателями в центре Москвы", - сказал он. Олейник добавил, что анализ информации мероприятия показывает, что оно предполагает массовое присутствие граждан в определенном месте для "публичного выражения общественного мнения по поводу проблем общественно-политического характера и подпадает под нормы федерального закона о собраниях и митингах".

Олейник добавил, что лица, которые организуют эти публичные мероприятия, не уведомили в установленном порядке органы исполнительной власти о его проведении, а также не согласовали место его проведения. В связи с этим, "имеет место попытка проведения несанкционированной акции под видом встречи с избирателями", передает "Интерфакс".

По его словам, в соответствии с федеральным законом о собраниях и митингах уведомление о проведении публичного мероприятия подается в срок не более 10 и не позднее пяти дней до даты проведения этого мероприятия. Однако указанный срок организаторами предстоящего мероприятия выполнен не был.

"В связи с изложенным обращаем внимание, что мероприятие 14 июля является незаконным. Соответственно, организаторы и возможные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке", - подчеркнул Олейник.

Представитель мэрии обратил внимание организаторов, что на данный момент уже имеются согласованные в установленном порядке заявки на проведение публичных мероприятий с аналогичными целями на 20 и 21 июля.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, голосование по партспискам не предусмотрено.

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