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Медведев потребовал строить больше и быстрее

19:57
  • пятница
  • 12 июля 2019

Премьер попросил не забывать и о качестве

Ускорить темпы строительства жилья и объектов инфраструктуры в регионах потребовал Дмитрий Медведев. Глава правительства провел тематическое совещание в Ставрополе, передает "ТВ Центр".

До начала мероприятия премьер осмотрел территорию строящегося в городе жилого комплекса "Российский" - это девять многоэтажных домов, физкультурно-оздоровительный комплекс с теннисными кортами, а также детский сад на 160 мест и общеобразовательная школа.

Главной темой совещания стали меры, направленные на обеспечение своевременного и качественного строительства объектов в рамках национальных проектов. Глава правительства отметил, что такой подход позволит построить школы, детсады, больницы не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. По словам Медведева, у губернаторов есть все инструменты для наращивания темпов.

"Средства из федерального бюджета на мероприятия самих нацпроектов и сопряженных других проектов по инфраструктуре в регионы в значительной степени по текущему году уже поступили, но нужно, чтобы эти деньги как можно быстрее доходили до исполнителей, запускали строительные работы. Кроме того, мы готовимся возродить по сути по всей стране, на всех направлениях институт типового проектирования. Для качественного и быстрого строительства нужны, конечно, и современные строительные материалы, техника, оборудование по доступным ценам предпочтительно российского производства", - заявил Медведев.
 
 

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