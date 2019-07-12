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Корона с головы не упадет: Зеленский о разговоре с Путиным

19:50
  • пятница
  • 12 июля 2019

Украинский лидер впервые прокомментировал беседу

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с российским лидером Владимиром Путиным накануне, 11 июля. По его словам, ничего плохого в этой беседе нет. Главное – судьба украинских моряков.

"С меня абсолютно корона не спадет, потому, что жизнь ребят наших – самое главное", - подчеркнул Зеленский в разговоре с журналистами.

А еще он сказал о готовности к обмену заключенными между Россией и Украиной. От Москвы он требует отдать "нам всех наших".

До этого в Кремле раскрыли подробности первого телефонного разговора Путина и Зеленского, который состоялся по инициативе Киева. По словам Дмитрия Пескова, беседа носила прагматичный характер. В частности, затрагивалась тема продолжения работы в нормандском формате. Песков добавил, что разговор занял около 20 минут.

Перед этим в офисе украинского президента сообщили, что Зеленский обратил ключевое внимание Путина на важность возвращения задержанных во время керченского инцидента моряков.

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Видео: Путин ответил на звонок Зеленского

 

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