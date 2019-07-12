Что означает первый контакт Путина и Зеленского

В Москве и Киеве подвели итоги разговора лидеров России и Украины

Одна из заметных новостей этой недели, безусловно, первый телефонный контакт глав России и Украины после избрания там нового президента. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, как сообщается, президенты обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными. Путин и Зеленский договорились продолжать эту работу на уровне экспертов. Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.

Как показал предыдущий опыт, результаты этой работы во многом зависят, прежде всего, от Украины и от того, насколько ее политики будут в состоянии отделить реальные интересы страны от партийных и просто личных.

На официальном сайте российского президента в четверг вечером было опубликовано небольшое сообщение, самые первые слова которого по сути говорят о многом.

"По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов. Обсуждалась также возможность продолжения контактов в нормандском формате", - говорится на сайте Кремля.

Двадцатиминутный телефонный разговор между главами двух стран нельзя назвать прорывным, но уже важен сам факт общения между президентами. В России не раз подчеркивали готовность на любые взвешенные шаги, если это поможет решить напряженность в отношениях с Украиной и кризис на Донбассе. Зеленский накануне предлагал нормандский формат расширить. Встретиться не четверкой, а шестеркой - он, Владимир Путин, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и даже Тереза Мэй. Во время переговоров в Кремле с президентом Боливии российский лидер инициативу Зеленского прокомментировал.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе и от расширения нормандского формата. Во-первых, этот нормандский формат и встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, и это очевидные вещи. Во-вторых, более менее о чем-то можно будет говорить после формирования окончательного нового правительства и проведения выборов в парламент страны. Ну, а, в-третьих, я не знаю, как отреагируют другие участники этого процесса", - сказал Путин.

Позиция лидеров Европы в этом деле была достаточно однозначная - привлекать к переговорам по Донбассу Вашингтон там желанием явно не горят. Тереза Мэй уходит на политическую пенсию. Да и форматы для поиска путей выхода из кризиса уже созданы. К этому было приложено множество усилий дипломатов. Количество иностранных посредников можно увеличивать до бесконечности, но главное что нужно делать - это начать выполнение договоренностей в Минске. Российская сторона уже неоднократно это подчеркивала.

"Формат, и нормандский, и минский был одобрен Советом Безопасности ООН. Это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу. Другие предложения, наверно, имеют право на существование, но подчеркну самое главное - упор надо делать на прямой диалог. Это сердцевина минских договоренностей", - прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.

Ни одна гражданская война не завершится, пока две воюющие стороны решают конфликт пушками, а не диалогом. Но пока ясных и однозначных шагов в сторону мирных переговоров с Донбассом Зеленский не делает. Украина добивается начала поставок летального оружия из США, проводит совместные с американцами военные учения. Кроме того, украинский лидер прямо заявил - он не готов к диалогу с Донбассом, а затем приказал военным "жестко реагировать на любые попытки вооруженных провокаций". Как результат на юго-востоке Украины резко участились обстрелы. За один день силовики выпустили по территории республик более 300 снарядов, погибла женщина, а 20 домов оказались разрушены. А ведь именно немедленного начала прямых переговоров с Донецком и Луганском - как первого шага Зеленского - ждет как минимум треть населения Украины. Это данные последних соцопросов. Более половины жителей страны хочет, чтобы президент активно начал решать конфликт.

"Он не собирается с этим считаться. Он значительно больше зависим от угроз украинских националистов, порохоботов и вообще всей публики, которая зарабатывает на нерешенности проблемы на юго-востоке. Прежде всего, зарабатывает политические очки на Западе среди антироссийски настроенных элит. Этим пользуются и пытаются сохранить свое политическое влияние путем недопущения никакого компромисса с Москвой и Донбассом", - заявил политолог Михаил Погребинский.

Видео: в офисе президента Украины прошли обыски

Сейчас финальная цель команды Зеленского понятна - любыми средствами на досрочных парламентских выборах они хотят получить большинство. Шансы есть, но рейтинги "Слуги народа" проседают. И впервые после Майдана партия, лидеры которой открыто заявляют о необходимости диалога с Россией, уверенно держится на второй строчке. "Европейская солидарность" Порошенко - на третьем месте. "Батькивщина", чей лидер Юлия Тимошенко была одним из главных претендентов на пост президента, теперь всего лишь на четвертом месте. Чуть больше недели ещё будет идти активная политическая борьба. Зеленский, который кроме мира обещал посадить предшественников, сейчас делает громкие заявления.

"Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года", - объявил Зеленский.

Впрочем, действующая Верховная Рада за подобное предложение не проголосует. Депутаты открыто мешают Зеленскому, например, в очередной раз отказались уволить главу МИД Павла Климкина. Президент отменил военный парад в День независимости - премьер-министр Владимир Гройсман распорядился его провести. Зеленский обещал сломать систему - но сейчас система ломает его. А сам президент никаких системных подходов, как изменить ситуацию в стране, не озвучивает. Все его последние визиты и заявления подходят для вполне приземленных целей - набрать очков на выборах. В Киевской области Зеленский устроил лихой разнос региональным чиновникам. Тот, кто посмел возразить, был осажен немедленно и крайне грубо.

Подробности смотрите в репортаже Петра Вершинина.

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