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Россиянин расстрелял прибывших на вызов жены полицейских

20:16
  • пятница
  • 12 июля 2019

Есть погибшие

Один сотрудник Росгвардии погиб, еще один получил ранения из-за стрельбы в городе Среднеколымске в Республике Саха (Якутия). По факту произошедшего СУ СКР по региону проводит проверку.

Инцидент произошел 12 июля 2019 года примерно в 23:00. В дежурную часть отдела МВД России по Среднеколымскому району поступило сообщение от местной жительницы. У нее произошел серьезный скандал с мужем.

К месту вызова прибыли помощник оперативного дежурного отдела полиции, а также сотрудник Росгвардии. Но по прибытии к дому супруг звонившей из окна начал стрелять из карабина "Тигр" по патрульной автомашине. В итоге от полученных ранений скончался сотрудник Росгвардии. А полицейский получил ранения. Сейчас ему оказывается оперативная медицинская помощь в больнице, сообщается на сайте СУ СКР по Республике Саха (Якутия).

Что касается нападавшего, то он покончил собой. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета, прокуратуры, полиции.

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