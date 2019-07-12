Максим Галкин стал жертвой мошенников (видео)

Артист обратился к фанатам после случившегося

Телеведущий Максим Галкин пожаловался фанатам на мошенников в Instagram. Преступники от его имени проводят конкурсы в соцсети, используя старые видео.

Артист подчеркнул, что деньги он никогда не собирает деньги с людей, а только раздает – при условии, если об этом говорится в его официальном аккаунте. Подробнее о том, как не стать жертвой лже-Галкина, телеведущий рассказал в Stories.

"Если конкурс проводил бы я, то была бы какая-то информация в сторис или в ленте на моем официальном аккаунте. Если такой информации нет, значит, я никакого конкурса не провожу. Мошенники используют старые видео с моих предыдущих конкурсов. Я никогда не собираю с людей деньги. Я их только раздаю", - отметил Галкин.

Ранее в пятницу в Сети появилась фотография молодых Максима Галкина, Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте.

Видео: Максим Галкин показал детей за работой

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