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Максим Галкин стал жертвой мошенников (видео)

20:13
  • пятница
  • 12 июля 2019

Артист обратился к фанатам после случившегося

Телеведущий Максим Галкин пожаловался фанатам на мошенников в Instagram. Преступники от его имени проводят конкурсы в соцсети, используя старые видео.

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Артист подчеркнул, что деньги он никогда не собирает деньги с людей, а только раздает – при условии, если об этом говорится в его официальном аккаунте. Подробнее о том, как не стать жертвой лже-Галкина, телеведущий рассказал в Stories.

"Если конкурс проводил бы я, то была бы какая-то информация в сторис или в ленте на моем официальном аккаунте. Если такой информации нет, значит, я никакого конкурса не провожу. Мошенники используют старые видео с моих предыдущих конкурсов. Я никогда не собираю с людей деньги. Я их только раздаю", - отметил Галкин.

Ранее в пятницу в Сети появилась фотография молодых Максима Галкина, Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте.

Видео: Максим Галкин показал детей за работой

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