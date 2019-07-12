Кикабидзе тайно выступает в России

Он приезжает на корпоративы, на которых хорошо зарабатывает

Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах. Об этом рассказал российский актер Борис Клюев.

"У него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось", — сказал он. При этом договоры Кикабидзе подписывает, "а не просто приезжает и уезжает". По его словам, слава грузинского артиста родилась в России, а не в Грузии, где он был всего лишь музыкантом, да еще невыдающимся.

При этом Клюев отказался говорить, откуда знает об этом. Он только сказал, что "хорошо знает эту публику". Вспомнив о позиции, которую выбрал его коллега, российский артист отметил: "пусть наслаждается", передает MK.RU.

Вахтанг Кикабидзе отказался выступать в России в августе 2008 года. Это произошло после войны в Южной Осетии, а также признания Москвой независимости республики и Абхазии. После того, как отношения России и Грузии обострились 20 июня 2019 года, он назвал нашу страну оккупантом, который пытается "прибрать к рукам" Грузию. За это его подвергли жесткой критике.