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Лайма Вайкуле огорошила признанием о пластике

21:40
  • пятница
  • 12 июля 2019

Артистка рассказала, ради кого не раз ложилась под острый скальпель хирурга

Певица Лайма Вайкуле сделала неожиданное признание в своем последнем интервью. Артистка призналась, что не раз прибегала к помощи пластических хирургов, посоветовав другим следовать ее примеру.

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По словам артистки, она всего лишь раз колола ботокс, однако часто прибегала к другим процедурам. Об этом она сказала в интервью YouTube-каналу "А поговорить?" После этого Вайкуле призналась, ради кого делала операции.

"У меня была такая ситуация, когда я была в одной компании, где, как вы говорите, пожилой человек был, и малыш стал плакать, когда его поднесли к такому человеку, который не пользовался всем, чем может пользоваться. Значит, ради детей, ради внуков надо за собой следить", - заключила 65-летняя Вайкуле.

Ранее Вайкуле раскрыла причину давней вражды с продюсером Игорем Крутым. По ее словам, композитор "несправедливо на нее катит".

Видео: Мой герой. Лайма Вайкуле

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