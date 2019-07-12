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После убийства стюардессы в отеле у "Внуково" задержан 25-летний москвич

21:41
  • пятница
  • 12 июля 2019

С ним будут проведены следственные действия

В Москве задержан подозреваемый в убийстве, которое произошло в одном из отелей в Новой Москве. Жертвой стала 23-летняя стюардесса.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемым оказался 25-летний житель столицы. Он будет доставлен для проведения следственных действий, говорится на сайте МВД России по Москве.

Об убийстве 23-летней девушки стадо известно 10 июля. Ее тело обнаружили в одном из номеров отеля возле аэропорта "Внуково" в Новой Москве. На теле девушки зафиксированы признаки насильственной смерти в виде удушения.

Подозреваемый снял номер на двоих, а в день убийства продлил его. После этого он пошел в сторону ресторана и уехал на такси.

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