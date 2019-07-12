Появилось видео с места расстрела полицейских в Якутии

По факту произошедшего возбуждено дело

По факту стрельбы в Якутии, в ходе которой погиб сотрудник Росгвардии, Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Также появилось видео с места событий. На нем показан автомобиль прибывших на помощь женщине силовиков. Машина сильно пострадала в результате стрельбы.

Ранее стало известно, что сотрудник Росгвардии погиб, а полицейский получил ранения из-за стрельбы в городе Среднеколымске в Республике Саха (Якутия). В дежурную часть отдела МВД России по Среднеколымскому району поступило сообщение от местной жительницы. У нее произошел серьезный скандал с мужем.

К месту вызова прибыли помощник оперативного дежурного отдела полиции, а также сотрудник Росгвардии. Неожиданно супруг звонившей из окна начал стрелять из карабина "Тигр" по патрульной машине. От полученных ранений скончался сотрудник Росгвардии. А полицейский получил ранения. Сам нападавший покончил с собой.

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Кадры с места массового убийства в США