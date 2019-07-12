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На российскую базу "Хмеймим" в Сирии напали беспилотники

22:22
  • пятница
  • 12 июля 2019

Атаку отразили дежурные средства ПВО

В ночь на 12 июля боевики незаконных вооруженных формирований атаковали российскую авиабазу Хмеймим. Они заслали три беспилотника с территории Идлибской зоны деэскалации.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майора Алексея Бакина, дежурные средства ПВО обнаружили БПЛА и на безопасном удалении от авиабазы уничтожили их.

"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - сказал Бакин на брифинге.

Кроме того, он сообщил, что в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кинсибба провинции Латакия, Сабикия и города Алеппо одноименной провинции, передает ТАСС.

В конце июня боевики также попытались напасть на российскую авиабазу "Хмеймим". Они также использовали беспилотные летательные аппараты. Но нападение отразили средства ПВО.

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