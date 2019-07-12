Убийца стюардессы в Москве напугал россиян

Опубликовано видео допроса подозреваемого

Подозреваемым в убийстве стюардессы Альбины Мухамедзяновой в отеле у аэропорта "Внуково" оказался ее парень – Никита Денин. Ранее его задержали.

По его словам, страшное преступление было совершено по неосторожности. Он отметил, что прочитал переписку своей любимой в телефоне и начал ее душить на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Также опубликовано видео с его признанием. Посмотревшие его пользователи интернета испугались внешности 25-летнего молодого человека.

- Хороший экземпляр для кунсткамеры

- Такого в фотороботе не сделаешь.

- Пишут, что сожительствовала с ним. Как?

- Что это за покемон

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Москве. Им оказался 25-летний житель столицы.

Преступление было совершено 10 июля. Ее тело обнаружили в одном из номеров отеля в Новой Москве. На ней зафиксировали признаки насильственной смерти в виде удушения.

Известно, что подозреваемый снял номер на двоих, а в день убийства продлил его. Затем преступник пошел в сторону ресторана и уехал на такси.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен