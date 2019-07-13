Кикабидзе досталось за тайные концерты в России

Актёру ответил известный российский политик

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на новость о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе тайно зарабатывает на корпоративах в России. "Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе — одним миром мазаны", - написал Пушков у себя в Twitter.

Ранее актёр Борис Клюев в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал, что Кикабидзе бывает в России и хорошо зарабатывает. "У него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось. Тем не менее договоры он подписывает, а не просто приезжает и уезжает", - раскрыл тайны Кикабидзе российский артист.

Вахтангу Кикабидзе 80 лет, сейчас он живёт в Грузии. Всенародную славу актёр завоевал еще во времена СССР. В последнее время Кикабидзе делает жёсткие антироссийские заявления. Весной 2015 года он дал сольный концерт в Киеве, который посвятил памяти погибших на Майдане.