В Алеппо заработала швейная фабрика

Предприятие было остановлено в начале войны

В сирийском Алеппо возобновила работу крупнейшая в стране фабрика по пошиву одежды. Во время войны она была разрушена террористами. Предприятие пришлось возводить практически с нуля.

Сейчас на фабрике производят одежду для взрослых. Работают в основном беженцы, но в трудоустройстве не отказывают даже школьникам. Нормальному функционированию предприятия мешают перебои с электроснабжением, но в скором времени эта проблема будет решена, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас в стране идёт активное восстановление электросетей. В течение нескольких месяцев объёмы производства продукции на фабрике планируют вывести на довоенные показатели.