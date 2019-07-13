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Рассекречены документы об освобождении Вильнюса

10:53
  • суббота
  • 13 июля 2019

Минобороны опубликовало уникальные сведения

13 июля исполняется 75 лет со дня освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате Министерство обороны России обнародовало неизвестные прежде документы: донесения, приказы, фотографии, наградные листы. Среди документов - показания горожан, которые рассказывают о зверствах СС, о массовых казнях и расстрелах мирного населения и военнопленных.

Почти в каждом документе рассказывается о подвигах красноармейцев - солдат и офицеров. А сама операция "Багратион", разработанная маршалом Рокоссовским, которая вошла во все учебники истории, представлена в деталях и подробностях. Это рискованное наступление на миллионную группировку армии "Центр", закончилось для фашистов полным разгромом и открыло советским войскам путь для освобождения европейских стран.

13 июля 1944 года, столица Литвы, была полностью очищена от захватчиков. Сообщение о том, что Вильнюс взят, с фронта немедленно отправили в ставку верховного главнокомандующего.

13 июля 1944 года в результате упорных боев войска Третьего белорусского фронта полностью овладели Вильнюсом, за время боёв советскими войсками только за первую неделю операции уничтожены 7 тысяч солдат и офицеров противника, 11 танков, 2 эшелона и 121 орудие, захвачено более 5200 пленных.

На пожелтевших страницах есть и доклады специальной комиссии, которая расследовала военные преступления оккупантов. Десятки свидетельств о том, как гитлеровцы и "лесные братья" из литовских коллаборационистов устраивали чудовищные расправы в местечке Панары, в восьми километрах от Вильнюса. За три года, здесь были убиты более 200 тысяч человек.

13 июля 1944 года в честь освобождения Вильнюса был дан торжественный салют. И сегодня Москва артиллерийским салютом вновь почтит память освободителей. Но власти Литвы, которая потеряла десятки тысяч своих граждан замученных нацистами, выступили против: МИД даже сделал официальное заявление. Там заявили, что "решение российской стороны отметить артиллерийскими салютами занятие Вильнюса, Каунаса и других городов стран Восточной и Центральной Европы для Литвы - неприемлемо". На Смоленской площади заявление своих коллег назвали кощунственным и абсурдным, сообщает "ТВ Центр".

"Эти салюты даются в память о людях , которых уже практически с нами не осталось, многие погибли еще в те годы, отдавая свои жизни за свободу тоже людей, не за политические ценности многие шли и воевали, не за лозунги, а за то, чтобы у мира, в частности Европы, был шанс на мирную, спокойную жизнь. Вот именно в честь этих людей и будет даваться этот салют", - сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Впрочем, независимо от мнения литовских властей, торжественный салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса сегодня прогремит на Поклонной горе. В небо столицы из пушек времён Великой Отечественной будет выпущено более двух тысяч праздничных огней.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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