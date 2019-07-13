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Видео смертельной аварии в Туве с 9 погибшими

11:09
  • суббота
  • 13 июля 2019

Переполненный УАЗ утонул в реке

Следственный комитет установил причины страшной аварии в Туве, в котором погибли девять человек, среди которых большинство – дети. Переполненный УАЗ пытался пересечь реку Шуй, но на середине пути двигатель заглох. Автомобиль опрокинуло сильным течением и вода моментально заполнила салон, сообщает "ТВ Центр".

Выплыть удалось лишь двум мужчинам, спасатели продолжают поиски ещё одной женщины. Отмечается, что водитель проигнорировал мост, который находится всего в трёх километрах от места происшествия. Расследование уголовного дела взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета. В республике объявлен траур.

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Смертельное авария в Туве
Смертельное авария в Туве
Смертельное авария в Туве
Смертельное авария в Туве
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