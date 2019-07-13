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Известная журналистка погибла при атаке на гостиницу в Сомали

10:56
  • суббота
  • 13 июля 2019

На отель напали террористы

В результате теракта в Сомали погибли 13 человек, несколько десятков пострадали. Среди жертв - известная канадская журналистка Нодан Налаех, которая вела собственный интернет-канал для канадской диаспоры в стране.

Взрыв прогремел возле одной из гостиниц, когда там проходило  официальное мероприятие. Бомба была заложена в автомобиль, которым управлял смертник, сообщает "ТВ Центр".

Сразу после этого группа боевиков ворвалась в отель и открыла огонь по охранникам, которым удалось ответным огнём ликвидировать нескольких террористов Ответственность за атаку взяли на себя боевики группировки "Аш-Шабаб".

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