Известная журналистка погибла при атаке на гостиницу в Сомали

На отель напали террористы

В результате теракта в Сомали погибли 13 человек, несколько десятков пострадали. Среди жертв - известная канадская журналистка Нодан Налаех, которая вела собственный интернет-канал для канадской диаспоры в стране.

Взрыв прогремел возле одной из гостиниц, когда там проходило официальное мероприятие. Бомба была заложена в автомобиль, которым управлял смертник, сообщает "ТВ Центр".

Сразу после этого группа боевиков ворвалась в отель и открыла огонь по охранникам, которым удалось ответным огнём ликвидировать нескольких террористов Ответственность за атаку взяли на себя боевики группировки "Аш-Шабаб".