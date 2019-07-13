"Чёрные жилеты" устроили беспорядки в центре Парижа

Мигранты захватили памятник культуры

В Париже акция протеста так называемых "чёрных жилетов" завершилась стычками с полицией, 37 человек задержаны. Мигранты, которые требуют легализовать их трудовой статус и предоставить жильё, ворвались в здание Пантеона. Это памятник культуры и архитектуры, в котором находятся усыпальницы выдающихся французов.

Требования протестующих были символичными- легализовать права рабочих без документов и предоставить им жильё. Большинство приезжих - бездомные. После столкновения с полицией сотни мигрантов спасались бегством. Люди в форме пытались задержать зачинщиков беспорядков, в ход шли резиновые дубинки, сообщает "ТВ Центр".

"Эти мигранты, которые просят документы, эксплуатируются, потому что они работают в условиях, которые не являются законными, и, кроме того, рискуют быть высланными", - рассказал сенатор Эстер Бенбасса.

В июне "чёрные жилеты" заняли штаб-квартиру парижской группы "Элиор", которая работает в сфере общественного питания и недвижимости по контракту. А месяцем ранее им удалось захватить терминал в аэропорту имени Шарля де Голя. В очередной раз забастовка закончилась провалом для мигрантов.

Парижская префектура полиции уже заявила о 37 задержанных. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отреагировал на произошедшее у себя в Twitter. Он написал, что Франция - правовое государство, а также напомнил о необходимости уважать законы, регулирующие пребывание на территории страны. О массовой депортации протестующих пока речи не идёт, так что это скорее всего не последний протест "чёрных жилетов".

Елена Сахно, "ТВ Центр".