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В Киеве обстреляли из гранатомёта офис телеканала "112 Украина"

11:33
  • суббота
  • 13 июля 2019

Пострадавших нет, полиция ищет преступников

В Киеве этой ночью - неизвестные обстреляли из гранатомёта здание телеканала "112 Украина". Обошлось без пострадавших. Полиция квалифицирует происшествие как теракт, объявлена спецоперация,  нападавших ищут.

Между тем, украинские политики рискуют нарваться на международный скандал после того как в Италии вынесли приговор бойцу ВСУ Виталию Маркиву. Он осуждён на 24 гола тюрьмы по делу об убийстве журналиста в Донбассе. Бывший лидер запрещённого в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош предложил в ответ захватывать итальянцев, находящихся на территории Украины и давать им пожизненные сроки.

Тем временем президент Владимир Зеленский вновь демонстрирует своеобразный стиль общения с подчинёнными. На этот раз он пафосно заключил пари с мэром Днепра. Предметом спора стал мост, реконструкция которого тянется уже два года. Если объект снова не будет сдан, главе города придется покинуть пост или же на открытии президент проедет по мосту на "Камазе".

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