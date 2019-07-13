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Как Москва отмечает День транспорта

11:44
  • суббота
  • 13 июля 2019

В столице проходит парад трамваев

170 тысяч жителей столицы отмечают профессиональный праздник - День московского транспорта. Но это праздник и для самих москвичей и гостей города. Власти подготовили обширную программу - экскурсии в депо, выставка ретроавтомобилей на ВДНХ, концерты в парках.

Но главный подарок - традиционный парад трамваев. На московских улицах 13 июля можно увидеть вагоны разных времен - чехословацкие "Татры", легендарная "Аннушка" и современные "Витязи". Посмотреть, сфотографировать и даже зайти внутрь сможет любой желающий, сообщает "ТВ Центр".

Но праздник на этом не закончится: на Кремлёвской набережной стартует ночной велопарад. Как ожидается, участие в нём примут более 20 тысяч человек. В связи с мероприятием перекроют несколько центральных улиц. В частности, движение ограничат по Васильевскому спуску, Ильинке, Боровицкой площади и Цветному бульвару.

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Парад трамваев
Парад трамваев
Парад трамваев
Парад трамваев
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