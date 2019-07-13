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Какие станции Сокольнической линии будут закрыты до 21 июля

12:11
  • суббота
  • 13 июля 2019

Поезда не будут ходить от "Коммунарки" до "Проспекта Вернадского"

Сразу девять станций Сокольнической линии метрополитена будут закрыты с 13 по 21 июля. Поезда не будут ходить от "Проспекта Вернадского" до "Коммунарки". Станция "Университет" на это время станет конечной, оттуда для пассажиров запустят бесплатные автобусы, сообщает "ТВ Центр".

На Ленинском проспекте и проспекте Вернадского, а также на Киевском шоссе под автобусы будут выделены дополнительные полосы. А вот число рядов для автомобилистов сократится. Кроме того, будет перекрыто множество съездов с этих магистралей и выезды на них. В том числе с внешней стороны МКАДа на Ленинский проспект и с внутренней стороны кольцевой автодороги на Киевское шоссе.

Закрытие части Сокольнической ветки необходимо для строительства перегонного тоннель от станции "Проспект Вернадского" до "Улицы Новаторов" Большой кольцевой линии.

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