Какие станции Сокольнической линии будут закрыты до 21 июля

Поезда не будут ходить от "Коммунарки" до "Проспекта Вернадского"

Сразу девять станций Сокольнической линии метрополитена будут закрыты с 13 по 21 июля. Поезда не будут ходить от "Проспекта Вернадского" до "Коммунарки". Станция "Университет" на это время станет конечной, оттуда для пассажиров запустят бесплатные автобусы, сообщает "ТВ Центр".

На Ленинском проспекте и проспекте Вернадского, а также на Киевском шоссе под автобусы будут выделены дополнительные полосы. А вот число рядов для автомобилистов сократится. Кроме того, будет перекрыто множество съездов с этих магистралей и выезды на них. В том числе с внешней стороны МКАДа на Ленинский проспект и с внутренней стороны кольцевой автодороги на Киевское шоссе.

Закрытие части Сокольнической ветки необходимо для строительства перегонного тоннель от станции "Проспект Вернадского" до "Улицы Новаторов" Большой кольцевой линии.