На станции "Кропоткинская" закроют один выход из-за прибытия мощей Петра и Февронии

Святыня прибудет в Москву 14 июля

Один из выходов станции метро "Кропоткинская" закроют 14 июля на время нахождения в храме Христа Спасителя мощей святых Петра и Февронии. Кроме того, в случае большого наплыва паломников, могут перекрыть Патриарший мост через Москву-реку. К собору рекомендуют проходить с улицы Волхонки, сообщает Пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Там отмечают, что подъёмник для малоподвижных граждан выведен из эксплуатации в связи с ремонтными работами. Внутрь можно подняться на лифте из нижнего храма, вход в который открыт с Соймоновского проезда.

Всё время, пока мощи будут в храме, около него будут дежурить бригады скорой помощи и спасатели МЧС, а порядок обеспечат полицейские и бойцы Росгвардии.

Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии будут принесены в столицу из Мурома по благословению патриарха Кирилла. Они будут находиться в столице с 14 по 21 июля. Доступ паломников к святыне откроют в восемь часов утра 15 июля.