Малахов попал в базу "Миротворца" за телемост с Украиной

Данные ведущего появились на скандальном сайте

Российские телеведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель попали в скандальную базу украинского сайта "Миротворец". Врагами Незалежной они стали из-за телемоста между Россией и Украиной "Надо поговорить". Владельцы сайта обвиняют россиян в сознательном участии в информационно-пропагандистской провокации, а "Россию 1" называют антиукраинским пропагандистским телеканалом.

В пятницу, 12 июля в эфире телеканала "Россия 1" прошёл телемост между Москвой и Киевом "Надо поговорить". Изначально планировалось, что в нём примут участие журналисты украинского телеканала News One, но националисты пообещали им проблемы, а власти – уголовные дела.

В итоге разговор состоялся в московской студии. Ведущими выступили Андрей Малахов и Мария Ситтель, на программу пригласили российских и украинских журналистов и деятелей культуры. В эфир с Украины по "Скайпу" выходили те, кто не смог приехать в Россию.