В турецких отелях еду со шведского стола гоняют по кругу

Гости доедают на ужин то, что не съели за завтраком

Сотрудники турецких гостиниц повторно используют продукты со шведских столов. В этом признался глава Федерации отельеров Турции Осман Айык: он подробно рассказал, как на шведский стол ставят продукты, которые уже побывали там накануне и не были съедены гостями.

"В системе "все включено" определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учётом этого формируется ассортимент шведского стола", - сказал Айык в интервью РИА Новости.

Речь идёт о сыре, оливках, масле, мёде и варенье. Если они остаются на шведском столе с утра, то их можно использовать во время обеда и ужина. Отельер напомнил железное правило всех гостиниц: с использованной тарелки ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, все остатки еды полностью выбрасываются в мусор.