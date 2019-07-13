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На Украине задумались о будущем страны после российских учений в Крыму

13:29
  • суббота
  • 13 июля 2019

Манёвры напугали украинского генерала

 

На Украине всерьёз задумались о будущем страны после недавних военных манёвров российских десантников в Крыму. Масштабы учений оценил экс-глава СБУ, генерал Игорь Смешко.

"Если Вооруженные силы России пойдут в наступление, воспользовавшись дестабилизационной обстановкой на Украине, то кто нас защитит? У нас есть 50 тысяч солдат и всё", - сказал военный в эфире украинского телеканала "1+1".

"Как вы думаете, долго мы будем существовать в мире?", - задался вопросом Смешко и напомнил, что во время российских учений были задействованы две тысяч российских военных из горной десантно-штурмовой дивизии. Видимо, картина их десантирования произвела впечатление на генерала.

Напомним, что с по 1 по 12 июля НАТО провело в акватории Чёрного моря масштабные учения Sea Breeze. В ответ Россия организовала свои манёвры: на море военные корабли отработали элементы совместного плавания, боевого маневрирования, перестроения, а также провели ракетные и артиллерийские стрельбы. На суше прошла высадка десантников: она  осуществлялось двумя параллельными потоками из 40 самолетов Ил-76.

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