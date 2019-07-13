Последствия обстрела офиса телеканала "112 Украина" (видео)

В здание выстрелили из гранатомёта

В Киеве расследуют нападение на офис телеканала "112 Украина", в редакции инцидент назвали еще одной угрозой независимым СМИ и усомнились, что полиция привлечёт к ответственности реальных преступников.

Два человека ночью подъехали к зданию телеканала "112 Украина" и открыли огонь из гранатомёта. Несмотря на позднее время, внутри находились люди, работающие на эфире. На кадрах с наружной камеры наблюдения видно, как в стену попадает снаряд. Удар был такой силы, что часть вывески с названием телеканала разлетелась на куски.

"Случившееся квалифицировано как террористический акт, возбуждено уголовное дело. В результате нападения никто не пострадал. Правоохранители проводят все необходимые действия, чтобы установить причастных и их мотивы", - сообщила руководитель пресс-службы полиции Киева Оксана Блищик.

Накануне, 12 июля телеканал обращался в спецслужбы и прокуратуру с просьбой защитить сотрудников от произвола радикалов. Запугивания и угрозы в адрес журналистов и их семей начались после того, как телеканал объявил, что собирается показать на следующей неделе документальный фильм Оливера Стоуна, в котором раскрываются все детали госпереворота 2014 года, подробности и причины затянувшегося кризиса в стране, факты о войне в Донбассе. В общем, всё то, о чем так не хотят говорить нынешние политики Украины.

Сегодняшний обстрел - не первая попытка с помощью радикалов закрыть рот журналистам, разговаривающим с русскими на одном языке. Очень похоже на историю с угрозами журналистам News One. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - выступила с заявлением, где прямо назвала президента и генпрокурора - вдохновителями и заказчиками новой атаки на свободу слова, сообщает "ТВ Центр".

Нападавшие на здание телеканала успели скрыться, поиски ведутся. Но журналисты и руководство телеканала не верят в успех силовиков. "Мы не можем рассчитывать на то, что правоохранительные органы, действительно, раскроют это преступление, что причастные люди будут привлечены к уголовной ответственности", - заявил адвокат телеканала "112. Украина" Василий Сметана.

Радикалы уже давно не считаются с какими-то моральными и правовыми нормами. После того как в Италии вынесли приговор бойцу ВСУ Виталию Маркиву по делу об убийстве журналиста в Донбассе, бывший главарь запрещённого в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош предложил захватывать итальянцев, находящихся на территории Украины и давать им пожизненные сроки. В команде президента Зеленского потребовали вернуть осуждённого на родину. Пожалуй, это пока самый показательный ответ власти на происходящее.

Елена Макарова, "ТВ Центр".