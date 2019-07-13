В Москве покажут четвероногого робота

На Воробьёвых горах открылся фестиваль науки и технологий

На Воробьёвых горах в Москве стартовал крупнейший фестиваль науки и технологий. В программе - выступления учёных, гонки на необычных аппаратах и выступления собаки-робота.

Платформа "Россия – страна возможностей" представляет пространство "Точка старта". Там проходят мотивирующие лекции и мастер-классы, а также - конкурсы с призами, сообщает "ТВ Центр".

Любители спорта смогут потренироваться со специалистами Федерации воздушно-силовой атлетики и узнать секреты успеха рекордсменов России. Для организации это первый опыт участия в таком мероприятии. Они уже реализовали 19 проектов различной направленности, насчитывающих более полутора миллиона участников.