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В Москве покажут четвероногого робота

14:28
  • суббота
  • 13 июля 2019

На Воробьёвых горах открылся фестиваль науки и технологий

На Воробьёвых горах в Москве стартовал крупнейший фестиваль науки и технологий. В программе - выступления учёных, гонки на необычных аппаратах и выступления собаки-робота. 

Платформа "Россия – страна возможностей" представляет пространство "Точка старта". Там проходят мотивирующие лекции и мастер-классы, а также - конкурсы с призами, сообщает "ТВ Центр".

Любители спорта смогут потренироваться со специалистами Федерации воздушно-силовой атлетики и узнать секреты успеха рекордсменов России. Для организации это первый опыт участия в таком мероприятии. Они уже реализовали 19 проектов различной направленности, насчитывающих более полутора миллиона участников.

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