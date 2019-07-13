На улицах Москвы появились ретро-трамваи

Столица отмечает День транспорта

13 июля отмечается День московского транспорта - праздник, который касается каждого жителя и гостя города. Сразу на пяти площадках - выставки спецтехники и ретро-машин, экскурсии и традиционный парад трамваев. Исторические и самые современные вагоны проехали по центральным улицам Москвы.

Утром они выстроились у легендарного депо имени Апакова на Шаболовке. Во главе - знаменитая дореволюционная "Аннушка", которая даже в наши на ходу. Официальное название трамвая - моторный вагон "Ф", то есть - фонарного типа. По современным меркам "Аннушка" довольно аскетичная, говорит главный специалист отдела рельсового транспорта Мосгортранса Дмитрий Косаткин. "Его название - фонарный - происходит от светового фонаря, который мы видим сверху. Цветные стеклышки и есть световой фонарь", - поясняет эксперт.

Ровно в 11 часов утра трамваи стартовали с Шаболовки. Колонну замыкали современные составы, а вслед за ними вагоны-снегоочистители и поливомоечные. Конечная остановка - Чистопрудный бульвар. Здесь к трамваем присоединилась конка, которая вышла на маршрут 7 июля 1872 года. Собственно, от этого события и начинается история московского транспорта. На Чистых прудах трамваи выстроились с двух сторон бульвара и пробудут здесь до шести вечера, сообщает "ТВ Центр".

Праздничные мероприятия в честь Дня московского транспорта проходят на пяти площадках. На проспекте Академика Сахарова представлены автобусы разных времён и автомобили из музея ГИБДД. Здесь же стоят машины каршеринга - нового вида транспорта столицы. Ретро-автомобили сконцентрировались у главного входа ВДНХ, там можно увидеть, к примеру, мотоколяску из культового фильма Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

Завершится праздник ночным велофестивалем, он стартует в 22 часа с Васильевского спуска. Организаторы ожидают рекордное количество участников - около 15 тысяч.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".