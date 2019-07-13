Дробыш показал пугающее видео разбитого инсультом Носкова

Певец ещё не оправился после инсульта

Продюсер Виктор Дробыш опубликовал у себя в Instagram короткое видео, на котором он и певец Николай Носков договорились о концерте исполнителя, перенёсшего два года назад инсульт. Заметно, что правая рука Носкова лежит без движения на коленях, а движения левой ему даются с большим трудом.

"Мы, с Колей Носковым "зуб дали". 9 Декабря в Крокус Сити Холле пройдёт концерт Великого певца!!! Мы начали готовиться к концерту, а Вам я советую начинать думать о билетах, а то придётся терзать душу предновогодней попсятиной", - написал Дробыш.

Не все поклонники певца восприняли эту новость положительно. "А если ему станет хуже? Ведь после инсульта вообще лучше избегать громкой музыки и всего такого. Носков гений, поберегите его!!Он должен жить", - призывает Дробыша elenado20152015. Большинство же комментаторов возрадовались новому концерту певца после столь длительного перерыва и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Николаю Носкову 63 года. Два года назад он перенёс инсульт и, судя по всему, ещё не до конца оправился после болезни.