ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дробыш показал пугающее видео разбитого инсультом Носкова

15:52
  • суббота
  • 13 июля 2019

Певец ещё не оправился после инсульта

Продюсер Виктор Дробыш опубликовал у себя в Instagram короткое видео, на котором он и певец Николай Носков договорились о концерте исполнителя, перенёсшего два года назад инсульт. Заметно, что правая рука Носкова лежит без движения на коленях, а движения левой ему даются с большим трудом.

 "Мы, с Колей Носковым "зуб дали". 9 Декабря в Крокус Сити Холле пройдёт концерт Великого певца!!! Мы начали готовиться к концерту, а Вам я советую начинать думать о билетах, а то придётся терзать душу предновогодней попсятиной", - написал Дробыш.

Не все поклонники певца восприняли эту новость положительно. "А если ему станет хуже? Ведь после инсульта вообще лучше избегать громкой музыки и всего такого. Носков гений, поберегите его!!Он должен жить", - призывает Дробыша elenado20152015. Большинство же комментаторов возрадовались новому концерту певца после столь длительного перерыва и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Николаю Носкову 63 года. Два года назад он перенёс инсульт и, судя по всему, ещё не до конца оправился после болезни.

Главное сегодня
Продюсер Виктор Дробыш
Продюсер Виктор Дробыш
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.