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Россиянам объявили о выходных днях в 2020 году

16:41
  • суббота
  • 13 июля 2019

Правительство утвердило график праздничных дней

Правительство утвердило график выходных и праздничных дней на 2020 год. В начале января, как обычно, россиян ждут Новогодние каникулы. На этот раз они будут не очень продолжительными – с 1 по 8 января. Затем три дня граждане будут отдыхать на День защитника Отечества - с 22 по 24 февраля.

Такие же, трёхдневные выходные назначены по случаю Международного женского дня - с 7 по 9 марта. В первой половине мая выходными днями станут 1-5 и 9-11 мая. На День России выпало три выходных дня - с 12 по 14 июня. И 4 ноября будет ещё один выходной день в честь Дня народного единства.

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