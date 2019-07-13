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Зеленский поднимает себе рейтинг, копируя Путина

16:31
  • суббота
  • 13 июля 2019

Президент Украины хочет сесть за руль "КамАЗа"

Владимир Зеленский начал брать пример с Владимира Путина, на это обратил внимание крымский парламентарий Юрий Гемпель. Так он прокомментировал пари, которое Зеленский заключил с мэром Днепра. Суть спора в том, что давно ремонтирующийся мост через Днепр сдадут в эксплуатацию к 14 сентября, в противном случае Филатов уйдёт в отставку. При этом Зеленский пообещал проехать по новому мосту на "КамАЗе". Именно так открывал Крымский мост президент России.

По мнению депутата, Зеленский делает правильные шаги. "Надо брать пример только с положительных лидеров. И потом, если Зеленский хочет проехаться на нашем российском "КамАЗе" - это тоже вызывает уважение", — сказал Гемпель в интервью РИА Новости.

Я думаю, это было бы очень символичным для Зеленского - начать свой визит в российский Крым с поездки по такому грандиозному сооружению, как Крымский мост.

Напомним, что 11 июля по инициативе Киева состоялся первый телефонный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президенты говорили о продолжении переговоров в Нормандском формате и взаимном освобождении насильно удерживаемых лиц.

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