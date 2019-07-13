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Запад готовит информационную атаку против Путина

17:23
  • суббота
  • 13 июля 2019

Это делается для дестабилизации ситуации в России

Лондон и Вашингтон США готовят информационную атаку на Россию. Для этого задействованы спецслужбы двух стран, которые планируют вбросить в медиапространство фейки об окружении Владимира Путина. Фальшивая информация может быть использована для раскручивания маховика антироссийских санкций, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве. В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве.

Известно, что новая антироссийская кампания будет строиться по аналогии с так называемым "Панамским досье" 2015 года. Тогда в западной прессе появились списки политиков, якобы выводящих свои "серые" доходы в офшоры. И тогда, и сейчас ко вбросам фейков причастны фонды Джорджа Сороса и Уильяма Браудера. Издания, в которых появляются фальшивки, финансируются американскими властями.

Такие действия являются прямым вмешательством во внутренние дела России с дестабилизировать обстановку в стране и ослабить её экономический потенциал, резюмировал дипломатический источник.

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