Запад готовит информационную атаку против Путина

Это делается для дестабилизации ситуации в России

Лондон и Вашингтон США готовят информационную атаку на Россию. Для этого задействованы спецслужбы двух стран, которые планируют вбросить в медиапространство фейки об окружении Владимира Путина. Фальшивая информация может быть использована для раскручивания маховика антироссийских санкций, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве. В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве.

Известно, что новая антироссийская кампания будет строиться по аналогии с так называемым "Панамским досье" 2015 года. Тогда в западной прессе появились списки политиков, якобы выводящих свои "серые" доходы в офшоры. И тогда, и сейчас ко вбросам фейков причастны фонды Джорджа Сороса и Уильяма Браудера. Издания, в которых появляются фальшивки, финансируются американскими властями.

Такие действия являются прямым вмешательством во внутренние дела России с дестабилизировать обстановку в стране и ослабить её экономический потенциал, резюмировал дипломатический источник.