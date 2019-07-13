ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наш ответ "Хабблу": Россия запустила в космос мощный телескоп

17:42
  • суббота
  • 13 июля 2019

С его помощью учёные составят подробную карту звёздного неба

С космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Протон-М"  с телескопом "Спектр". Это российско-германский проект по созданию орбитальной астрофизической лаборатории. Активная работа аппарата должна начаться через три месяца, когда он достигнет цели - одной из точек Лагранжа, в полутора миллионах километров от Земли.

Оборудование телескопа позволит увидеть в рентгеновском диапазоне изображения чёрных дыр, скопления галактик и остывающие нейтронные звезды. Благодаря этим данным и фотоснимкам астрономы смогут составить подробную карту звёздного неба, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас на околоземной орбите работает американский телескоп "Хаббл". Он был запущен в космос в 1990 году и с тех пор передал на Землю несколько миллионов фотографий.

Главное сегодня
Старт ракеты-носителя "Протон-М"
Старт ракеты-носителя "Протон-М"
Космический аппарат "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур
Космический аппарат "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.