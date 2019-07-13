Наш ответ "Хабблу": Россия запустила в космос мощный телескоп

С его помощью учёные составят подробную карту звёздного неба

С космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Протон-М" с телескопом "Спектр". Это российско-германский проект по созданию орбитальной астрофизической лаборатории. Активная работа аппарата должна начаться через три месяца, когда он достигнет цели - одной из точек Лагранжа, в полутора миллионах километров от Земли.

Оборудование телескопа позволит увидеть в рентгеновском диапазоне изображения чёрных дыр, скопления галактик и остывающие нейтронные звезды. Благодаря этим данным и фотоснимкам астрономы смогут составить подробную карту звёздного неба, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас на околоземной орбите работает американский телескоп "Хаббл". Он был запущен в космос в 1990 году и с тех пор передал на Землю несколько миллионов фотографий.