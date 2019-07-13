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Россиянки набросились на разбившую семью Шейк и Купера Гагу

19:31
  • суббота
  • 13 июля 2019

Певицу назвали разлучницей

Леди Гагу заклевали в русскоязычном сегменте Instagram: на разлучницу счастливой идиллии Брэдли Купера и Ирины Шейк посыпались оскорбления. Как только не называют американскую певицу: змеёй, козой и прочими неприятными словами. Всё дело в том, что в прессе появилась информация о переезде Леди Гаги в дом Брэдли Купера.

Слухи о их романе зародились около года назад, когда в кинопрокат вышла картина Купера "Звезда родилась". Главные роли исполнили сам Брэдли и Леди Гага. Судя по реалистичным сценам на экране, актёры и в жизни влюблены друг в друга, сделали вывод зрители.

Напомним, что до недавнего времени Брэдли Купер встречался и жил с российской моделью Ириной Шейк, в 2017 году у них родилась дочь Леа. В начале стало известно, что Шейк рассталась с Купером и покинула его дом вместе с дочерью, а уже через месяц западные СМИ сообщили, что в апартаменты въехала Леди Гага.

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