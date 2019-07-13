ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мэрия согласовала два митинга по выборам в Мосгордуму

17:50
  • суббота
  • 13 июля 2019

Акции пройдут на проспекте Сахаврова

В мэрии согласованы два митинга по выборам в Мосгордуму. 20 июля с 10 до 16 часов на проспекте Академика Сахарова пройдёт митинг, с количеством участников до 15 тысяч человек. 21 июля там же состоится мероприятие с десятью тысячами участников.

Как сообщил "Интерфаксу" первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник, органами исполнительной власти принимаются меры по обеспечению условий проведения публичных мероприятий и оказанию содействия их организаторам.

Напомним, что выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Около 400 человек будут претендовать на 45 депутатских мест. Информацию о зарегистрированных кандидатах обнародуют не позднее 16 июля.  Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября.

Главное сегодня
Митинг
Митинг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.