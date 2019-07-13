Мэрия согласовала два митинга по выборам в Мосгордуму

Акции пройдут на проспекте Сахаврова

В мэрии согласованы два митинга по выборам в Мосгордуму. 20 июля с 10 до 16 часов на проспекте Академика Сахарова пройдёт митинг, с количеством участников до 15 тысяч человек. 21 июля там же состоится мероприятие с десятью тысячами участников.

Как сообщил "Интерфаксу" первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник, органами исполнительной власти принимаются меры по обеспечению условий проведения публичных мероприятий и оказанию содействия их организаторам.

Напомним, что выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Около 400 человек будут претендовать на 45 депутатских мест. Информацию о зарегистрированных кандидатах обнародуют не позднее 16 июля. Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября.