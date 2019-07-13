Мосгоризбирком готовит отчёт о проверке подписей, собранных кандидатами в депутаты

Итоги огласят на днях

Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни. Кандидаты в депутаты Мосгордумы получат исчерпывающую информацию за два дня до заседания комиссии, как и предусмотрено законом.

Как сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут, несколько кандидатов начали требовать у комиссии немедленно выдать им копии документов о результатах проверки подписей. Он отметил, что приём документов на регистрацию кандидатов закончился 6 июля, и у комиссии по закону есть 10 дней на проверку подписей.

Решения о регистрации или об отказе должны быть приняты 16 июля, напомнил Реут. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы в Мосгордумы пройдут в Единый день голосования 8 сентября. В столице впервые в стране пройдёт эксперимент по дистанционному электронному голосованию.