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Мосгоризбирком готовит отчёт о проверке подписей, собранных кандидатами в депутаты

18:25
  • суббота
  • 13 июля 2019

Итоги огласят на днях

Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни. Кандидаты в депутаты Мосгордумы получат исчерпывающую информацию за два дня до заседания комиссии, как и предусмотрено законом.

Как сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут, несколько кандидатов начали требовать у комиссии немедленно выдать им копии документов о результатах проверки подписей. Он отметил, что приём документов на регистрацию кандидатов закончился 6 июля, и у комиссии по закону есть 10 дней на проверку подписей.

Решения о регистрации или об отказе должны быть приняты 16 июля, напомнил Реут. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы в Мосгордумы пройдут в Единый день голосования 8 сентября. В столице впервые в стране пройдёт эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

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