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В Москве готовятся к "Лунной неделе"

19:08
  • суббота
  • 13 июля 2019

Она пройдёт с в Музее космонавтики с 18 по 21 июля

В Москве стартует "Лунная неделя", она пройдёт с 18 по 21 июля в Музее космонавтики и будет посвящена 50-летию высадки первого человека на Луну. В программе - научно-популярные фильмы, познавательные лекции и дискуссии о лунных миссиях и космических программах.

Откроет "Лунную неделю" предпремьерный показ фильма "Секунды до прилунения", посвященного израильской миссии "Берешит". Зрителям ответит на вопросы популяризатор науки и ведущий шоу "Космос без формул" Виталий Егоров.

20 июля пройдёт презентация книги Джеймса Хансена "Первый человек. Жизнь Нила Армстронга". С гостями подискутируют руководитель направления научно-популярной и компьютерной литературы издательства Владимир Обручев, переводчики Александр и Виктория Краснянские, а также заведующий Домом-музеем Королёва Дмитрий Величко.

Ещё один фильм, который увидят гости "Лунной недели" - "Аполлон-11", он посвящён первому успешному полёту человека на Луну. О лунной программе расскажут Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Александр Лавейкин и научный сотрудник Музея космонавтики Александр Фарафонов. Завершится "Лунная неделя" рассказом о планах по освоению Луны. С гостями встретится врач-кибернетик Олег Волошин.

США запустили свою лунную программу в 1961 году. Через восемь лет, 20 июля 1969 года на поверхность Луны ступила нога Нила Армстронга. Всего по программе "Аполлон" были совершены шесть успешных высадок астронавтов на спутник Земли. 

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