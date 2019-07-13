ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте

19:52
  • суббота
  • 13 июля 2019

Пара отдыхает на море у берегов Италии

"Это был чудесный день" – такую подпись сделала Анастасия Шубская под двумя фотографиями в Instagram. Вместе с супругом Александром Овечкиным они стоят на палубе яхты, ан другом снимке – нежно целуются на фоне моря и гор.

Подписчикам такая семейная идиллия понравилась. "Настоящий мачо и хрупкая, нежная, любящая и любимая девочка!" – пишет в комментариях larchic2015. "Для комплекта нужна доченька", - даёт совет olgaromanko.

В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей. Родители не показывают лицо своего ребёнка: на страничках в соцсетях все фотографии сделаны так, что мальчик не смотрит в сторону снимающего.

Главное сегодня
Яхта
Яхта
Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубской во время отдыха
Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубской во время отдыха
Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубcкой во время отдыха
Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубcкой во время отдыха
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.