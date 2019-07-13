Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте

Пара отдыхает на море у берегов Италии

"Это был чудесный день" – такую подпись сделала Анастасия Шубская под двумя фотографиями в Instagram. Вместе с супругом Александром Овечкиным они стоят на палубе яхты, ан другом снимке – нежно целуются на фоне моря и гор.

Подписчикам такая семейная идиллия понравилась. "Настоящий мачо и хрупкая, нежная, любящая и любимая девочка!" – пишет в комментариях larchic2015. "Для комплекта нужна доченька", - даёт совет olgaromanko.

В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей. Родители не показывают лицо своего ребёнка: на страничках в соцсетях все фотографии сделаны так, что мальчик не смотрит в сторону снимающего.