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Митрохину, Соколову и Булыкину отказали в регистрации на выборах

21:02
  • суббота
  • 13 июля 2019

В их подписях нашли более 10% брака.

Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатам на выборах в Мосгордуму Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину. В их подписях специалисты комиссии нашли более 10% брака.

Кроме того, в регистрации отказано оппозиционеру Сергею Митрохину и всем остальным кандидатам-самовыдвиженцам. Основная причина — недостоверные подписи, также кандидаты допустили ошибки в документах.

В частности, недостоверные подписи были выявлены у Андрея Соколова и Сергея Митрохина. Подписные листы Булыкина были оформлены неверно, часть из них кандидат даже не заверил.

По 43-му округу регистрацию не прошли 12 кандидатов, в том числе Любовь Соболь, директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм и музыкант Сергей Троицкий. У Соболь специалисты обнаружили 725 недостоверных подписей — то есть 14,67% от общего числа. При этом допустимый порог — 10%.

Таким образом, в выборах по 43-му округу примут участие три кандидата – представители парламентских партий — КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР. Закон не требует от них сбора подписей.

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