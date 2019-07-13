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Подписной барьер преодолели три оппозиционера

21:13
  • суббота
  • 13 июля 2019

Подписи в их поддержку прошли проверку

Трое кандидатов от оппозиции будут зарегистрированы на выборах в Мосгордуму. Проверку подписей прошли "яблочники" Евгений Бунимович и Дарья Беседина, а также  самовыдвиженец Роман Юнеман.

У Бунимовича специалисты выявили 6,68% недействительных подписей, у Бесединой — 6,28. Допустимый порог брака — 10% от общего количества собранных подписей.

В МГИК отметили, что самой распространенной причиной отказа в приеме подписей остаются неверные данные об избирателях и ошибки сборщиков. Возможная регистрация этих кандидатов опровергает заявления несистемной оппозиции о "подписном барьере", с помощью которого власти не допускают оппозиционеров до выборов.

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