Подписной барьер преодолели три оппозиционера

Подписи в их поддержку прошли проверку

Трое кандидатов от оппозиции будут зарегистрированы на выборах в Мосгордуму. Проверку подписей прошли "яблочники" Евгений Бунимович и Дарья Беседина, а также самовыдвиженец Роман Юнеман.

У Бунимовича специалисты выявили 6,68% недействительных подписей, у Бесединой — 6,28. Допустимый порог брака — 10% от общего количества собранных подписей.

В МГИК отметили, что самой распространенной причиной отказа в приеме подписей остаются неверные данные об избирателях и ошибки сборщиков. Возможная регистрация этих кандидатов опровергает заявления несистемной оппозиции о "подписном барьере", с помощью которого власти не допускают оппозиционеров до выборов.