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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Латакии

09:48
  • воскресенье
  • 14 июля 2019

Беженцы возвращаются в свои дома после войны

Российские военные доставили гуманитарную помощь в несколько населенных пунктов сирийской провинции Латакия, пострадавших от боевых действий.

В пайки вошли продукты, предметы первой необходимости и канцелярские принадлежности для школьников. В очередях за наборами стоят в основном женщины и дети. Многие мужчины погибли, защищая свои деревни от боевиков, сообщает "ТВ Центр".

Жители поблагодарили российских военных за помощь и попросили приехать ещё раз. В свои дома возвращаются беженцы, и такая поддержка им сейчас жизненно необходима.

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