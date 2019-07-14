Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Латакии

Беженцы возвращаются в свои дома после войны

Российские военные доставили гуманитарную помощь в несколько населенных пунктов сирийской провинции Латакия, пострадавших от боевых действий.

В пайки вошли продукты, предметы первой необходимости и канцелярские принадлежности для школьников. В очередях за наборами стоят в основном женщины и дети. Многие мужчины погибли, защищая свои деревни от боевиков, сообщает "ТВ Центр".

Жители поблагодарили российских военных за помощь и попросили приехать ещё раз. В свои дома возвращаются беженцы, и такая поддержка им сейчас жизненно необходима.