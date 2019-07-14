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К Красноярску подбираются лесные пожары

10:58
  • воскресенье
  • 14 июля 2019

Город заволокло дымом

Красноярск заволокло дымом от лесных пожаров. Концентрация вредных примесей в воздухе превысила допустимую норму. В городе и его окрестностях ощущается стойкий запах гари, хотя очаги возгорания находятся в десятках километров от краевого центра.

Дым туда принесло сильным ветром и такая ситуация сохранится еще несколько дней, предупредили в МЧС. Сложная обстановка и в Иркутской области, там огнём охвачены 43 тысячи гектаров, власти ввели режим ЧС. Помощь в тушении оказывает авиация, переброшенная из соседних регионов, сообщает "ТВ Центр".

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