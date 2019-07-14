В ОБСЕ призвали расследовать обстрел офиса телеканала в центре Киева

В эффективность расследования украинцы не верят

Обстрел телеканала "112 Украина" из гранатомёта - недопустимый акт запугивания, с насилием и угрозами в отношении СМИ мириться нельзя. Так отреагировали на инцидент в ОБСЕ и призвали Киев провести тщательное расследование.

С каждым часом всё меньше шансов найти виновных в нападении на телеканал. Журналистское сообщество солидарно: выстрел из гранатомёта не просто повредил вывеску с названием, а подорвал основы свободы слова в стране.

В полиции заверяют, что расследование ведётся, но в его эффективность мало кто верит. Оппозиционный политик Юрий Бойко напомнил о прошлых нераскрытых преступлениях. "Вспомните убийство журналиста Шеремета, убийство журналиста Бузины, убийство нацгвардейца возле Верховной Рады. Никого же не нашли, никого не наказали. Это привело к тому, что есть. Почему бы не обстрелять телеканал? Поехали и обстреляли", - сказал Бойко.

Обстрел телеканала осудили в ОБСЕ, признав недопустимыми насилие и угрозы в адрес средств массовой информации. Но на Украине, похоже, это уже стало нормой. Радикалы открыто грозят расправой всем, кто не согласен с их точкой зрения. За день до нападения руководство телеканала "112" обращалось в спецслужбы и прокуратуру с просьбой защитить сотрудников от произвола, но никаких мер принято не было. Бывший главарь запрещённого в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош и вовсе предложил журналистам искать другую профессию.

На фоне происходящего рейтинги президентской партии "Слуга народа" заметно падают. Одной из причин эксперты называют желание Зеленского усидеть на двух стульях. Он, то пытается угодить юго-восточному электорату, то начинает заигрывать с националистами. Так или иначе, жёстким заявлениям, осуждающим стрельбу в центре Киева, Зеленский предпочел водные процедуры. Во время визита в Одессу, "Команда Зе" почти в полном составе проинспектировала пляж. Но не купались, а как заявили в пресс-службе, проверяли температуру Чёрного моря. Но, как бы ни старался Зеленский уплыть от глубинных проблем Украины, произвола, беззакония, выйти сухим из воды вряд ли получится.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".